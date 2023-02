Hulpdiensten redden vrouw uit water in Brugge

Géén gemeentefu­sies in Brugse regio tegen 2024... maar krijgen we wél een ‘district’ à la Antwerpen? “We moeten die piste bekijken”

Er is gesnuffeld en gepraat, maar zonder concreet resultaat: er komen géén vrijwillige gemeentefusies in de ruime Brugse regio tegen 2024. Brugge was wel vragende partij, maar de buurgemeenten wachten af. Of kan de vorming van een ‘district Brugge’ – zoals in Antwerpen dus – soelaas brengen? “Een voorstel dat ik genegen ben”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Wat hebben stad én buurgemeenten daarbij te winnen of - nog belangrijker - te verliezen? Politicoloog Herwig Reynaert legt uit.