HUIZENJACHT. Zeebrugge, zoveel meer dan een haven: “Jonge gezinnen uit Knokke-Heist wijken voor de prijs naar hier uit”

Jonge dolfijn Ori sterft in Boudewijn Seapark: 30ste dolfijn die in dolfinari­um overlijdt

In het Boudewijn Seapark in Brugge is de jonge dolfijn Ori gestorven. Het overlijden dateert al van begin januari, maar werd nu pas bevestigd aan onze krant. Ori is de dertigste dolfijn die in het dolfinarium overlijdt.