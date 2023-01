HUIZENJACHT. De prachtige herenhuizen in Brugge-centrum: “Te koop vanaf 450.000 euro, maar vergeet de moderne energie-eisen niet”

Brugge 7,3 miljoen bezoekers in 2022: Brugs toerisme heeft zich bijna helemaal hersteld na corona, dat bewijzen nu ook de cijfers

In 2022 zijn in de historische binnenstad van Brugge 7,3 miljoen bezoekers geteld. Dat is 60 procent beter dan in 2021 en ‘slechts’ 7 procent minder goed dan in 2019, het op één na beste jaar ooit. Topdag was 10 december met net geen 55.000 bezoekers. De omzet uit dag- en verblijftoerisme wordt geraamd op 624 miljoen euro. Alle cijfers over de mensenzee die Brugge overspoelde.

