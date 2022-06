Horecabaas, ooit verdacht van home invasion, krijgt 25 maanden cel voor diefstal met geweld

De beklaagde ging op 6 januari dit jaar winkelen in de Carrefour in het B-Park in Sint-Pieters. Hij betaalde aan de kassa vier blikjes Stella, maar probeerde kort nadien enkele linnen zakken naar buiten te smokkelen. In de zakken zaten drank en elektronica met een waarde van bijna 2.400 euro. De winkeldetective had het plannetje van Mourade S. (52) door en wachtte de Bruggeling buiten op. S. liet zich niet zomaar tegenhouden, waarop een schermutseling ontstond. Het slachtoffer was aanvankelijk een week werkonbekwaam, maar bleek sinds de feiten te kampen met posttraumatische stress. Het was immers niet de eerste keer dat hij in z’n job met geweld te maken kreeg.