Hoogspanning in Brugge, waar ministers en 25 burgemeesters samenzitten over Ventilus en burgerplatformen actie voeren

BruggeOp dit moment vindt er aan de ambtswoning van de gouverneur in Brugge een topoverleg over Ventilus plaats. De 25 betrokken West-Vlaamse burgemeesters kijken er de Vlaamse ministers in de ogen. De burgerplatformen nodigden de betrokken burgemeesters vorige week al uit voor een presentatie en plannen vandaag een vreedzame actie.

Lees alles over Ventilus in ons dossier

Vlaams minister-president Jambon, Omgevingsminister Zuhal Demir (beiden N-VA) en viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V), Bart Somers (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA) komen vandaag vrijdag naar Brugge om er te praten met de burgemeesters. Ter voorbereiding daarvan nodigden de burgerplatformen de betrokken burgemeesters afgelopen vrijdag uit om een presentatie van onderzoeker Filip Vanaeken bij te wonen. Rode draad doorheen die presentatie was de keuze tussen een bovengrondse doorstart of een herstart met een ondergrondse lijn op gelijkstroom. De burgerplatformen vrezen voor gezondheidsrisico’s van een bovengrondse lijn en pleiten ondertussen al drie jaar voor die laatste optie. Volgens netbeheerder Elia staan echter veel technische beperkingen in de weg van die optie. Het zou minder stabiel zijn, duurder uitvallen en (veel) langer duren.

“Het kan wel, maar het is nooit ernstig onderzocht”, aldus de burgerplatformen. “Kiezen voor bovengronds op wisselstroom wegens hoogdringendheid van het project is geen optie. Juridische procedures zullen het project zodanig vertragen dat het uiteindelijk minder tijd zal kosten om Ventilus ondergronds op gelijkstroom aan te leggen. Bovendien zal de lijn zodanig zwaar belast worden dat het gebied waar de grenswaarde voor magnetisch straling overschreden wordt, geen 1.200 maar 1.700 hectare groot zal zijn. Dat maakt de vergunning van een bovengrondse luchtlijn op wisselstroom onmogelijk.”

Volledig scherm Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) houdt topoverleg over Ventilus in Brugge vandaag. © BHT

Alternatief?

Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) liet eerder al verstaan dat er, zeker in het licht van de energiecrisis, een voorkeur was voor een bovengrondse lijn, maar de burgerplatformen geven de hoop niet op. Om de vraag naar het onderzoek over het ondergrondse alternatief op gelijkstroom meer kracht bij te zetten verzamelden de burgerplatformen vrijdag 2 september rond 12.30 uur aan de ambtswoning van de gouverneur voor een vreedzame actie. Ook Vlaams Belang, die zich eerder al aan de kant van de burgerplatformen schaarde, laat weten aanwezig te zullen zijn.

“Tot het einde”

Zuhal Demir sprak voor de vergadering klare taal: “Vandaag wordt er geen beslissing genomen. We gaan vooral luisteren naar de burgemeesters. De intendant heeft zijn werk goed en nauwkeurig gedaan en nu gaan we daarover in dialoog met de betrokken burgemeesters. Het is evenwel de bedoeling om de knoop binnen een paar weken definitief door te hakken.” De burgemeesters lijken vooral voorstander te zijn van een ondergrondse hoogspanningslijn. “Hier gaan we echt voor vechten, tot het einde desnoods", zegt Frank Casteleyn (CD&V), burgemeester van Jabbeke. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is genuanceerder: “De voorkeur gaat uit naar ondergronds, maar volgens mij zijn verschillende alternatieven nog niet voldoende onderzocht.”

Juridische stappen

De actie van de burgerplatformen verloopt rustig. Ook Vlaams Belang voert mee actie. Een pak actievoerder is ook zelf betrokken. “De hoogspanningslijn zou boven mijn woning kunnen komen”, zegt Bart Vergote uit Zedelgem. “Het is vooral een kwestie van kostprijs, heb ik de indruk. Ondergronds is veiliger en gezonder. Daar pleiten we met z'n allen voor.” Volgens Ignace Vandewalle zijn ook een 80-tal bedrijven in West-Vlaanderen mogelijk slachtoffer van een bovengrondse lijn. “We zijn bezorgd om de veiligheid van onze werknemers, maar ook om de arbeidskrapte. Straks wil niemand nog werken voor deze bedrijven, omdat hun gezondheid in gevaar wordt gebracht. Als niet voor ondergronds wordt gekozen, gaan we juridische stappen ondernemen.”

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Leefbaar E403 en Revolth slaan de handen in elkaar. Beide groepen pleiten voor een ondergrondse oplossing voor Ventilus en de Boucle De Hainaut © RV