Hondentrainer Philippe (45) breekt een lans voor de stroomhalsband die in 2027 verboden wordt: “Honden mishandelen doen wij niet”

Van koppige ezels gesproken: dieren van burgemees­ter Frank Casteleyn weigeren dienst... tijdens Heilig Bloedpro­ces­sie: “Ik had al zo'n voorgevoel toen ze diarree kregen”

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn zal zich zijn figurantenrol met zijn eigen ezels tijdens de Heilig Bloedprocessie in Brugge ongetwijfeld nog lang herinneren. Vlak na de start van de processie weigerden twee van zijn dieren namelijk dienst. “We stonden in het midden van de Wollestraat en hielden de achteropkomende groepen op. Maar er was geen beweging in te krijgen", glimlacht Frank. “Ach, door de stress hadden ze een offday.”