Hoe Oscars een Brugs kantje hadden én de hoofdrolspeelster van de avond daarvoor zorgde

BruggeHaar echtgenoot Will Smith ging tijdens de Oscars met alle aandacht lopen, maar dat Jada Pinkett Smith straalde in haar groene jurk was modekenners niet ontgaan. En die jurk blijkt een Brugs kantje te hebben. Het stuk uit de Jean Paul Gaultier- collectie is namelijk een ontwerp van Bruggeling Glenn Martens.

De vrouw van Oscarwinnaar Will Smith, die later op de avond in het oog van de storm zou terechtkomen door zijn slag aan de presentator, verscheen in een smaragdgroene jurk op de catwalk. De jurk viel op én in de smaak. Die jurk blijkt een ontwerp van Bruggeling Glenn Martens, die als gastontwerper de couturecollectie voor Jean Paul Gaultier tekende.

Hoewel de Bruggeling dat zelf niet graag hoort, is hij momenteel dé hit van de catwalk. Rihanna is fan, net als Kim Kardashian, halfzusje Kylie Jenner en Kanye West. Die laatste is zelfs een vriend geworden. Toch blijft hij in hart en nieren een echte Bruggeling.

Martens studeerde in 2001 in de richting Latijn/Moderne Talen af in het Sint-Lodewijkscollege en ging nadien interieurvormgeving studeren aan Sint-Lucas in Gent. Daarna studeerde hij cum laude af aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie van Antwerpen. Veel tijd blijft er echter niet over om nog eens terug te keren naar de heimat, naar Brugge, waar zijn grootouders van 97 jaar, zijn mama en zijn petekindjes wonen. “Ongeveer vier keer per jaar”, vertelde hij daar onlangs over in deze krant.

