Hoe de groene stoeltjes, nu al 700, Brugge hebben veroverd: “Van zodra de zon schijnt, komt iedereen genieten”

BruggeDrie jaar geleden verschenen ze voor het eerst in het straatbeeld, naar het voorbeeld van wereldsteden als New York en Parijs: groene stoeltjes in de Brugse parken. Dit jaar zijn ze zelfs talrijker dan ooit, met 700 ‘zitjes’ op 25 plaatsen. “Soms vinden we er eentje in de reien, ja", zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Maar de kostprijs van een nieuw exemplaar weegt niet op tegen de voordelen van zo’n stoeltje.”

De zonnige week bewees het al: de groene stoeltjes zijn populairder dan ooit. Ze staan sinds deze winter het hele jaar door op de Burg, en vanaf vrijdag zie je ze weer in de parken en op andere pleinen: 700 in totaal. “We zijn gestart met een 450-tal stoelen, verspreid over plaatsen waarvan we dachten dat ze in de smaak zouden vallen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is is een beetje trial and error geweest. In het nog niet aangelegde Katelijnepark waren ze geen goed idee, maar langs de Vesten zijn ze populair als verpozingsplaats. Ook in het Graaf Visartpark zijn de stoeltjes vaak bezet. En kijk naar de Burg: van zodra er een sprietje zon schijnt, zit het hier vol. Ze zijn het symbool geworden van vernieuwing van ons openbaar domein. Brugge is hipper geworden.”

Quote De volgende jaren openen we een aantal nieuwe parken. Daar zullen nieuwe stoeltjes een plaats krijgen Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

Van Volcem kwam destijds zelf met het idee aandraven. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bleek meteen fan. “De groene stoelen zien we ook in Parijs en New York. Onze historische stad krijgt met dit verplaatsbaar stadsmeubilair een smoel. Het brengt mensen samen, en we doen zuurstof op in onze mooie parken”, vindt de burgemeester.

Volledig scherm Met of zonder leuning, één- of tweezit: de groene stoeltjes zijn er in verscheidene formaten. © Benny Proot

In 2021 plaatste de stad 515 groene stoelen op 18 locaties. Dit jaar zijn er dus nog meer. “De eerste reeks wordt vanaf vandaag (vrijdag, red.) uitgezet in het Astridpark, het Minnewaterpark, het Koning Albert I-park en langs de Vesten”, zegt Van Volcem. “Tegen de paasvakantie volgen er nog een aantal locaties, en tegen begin juni staan ze allemaal opgesteld. Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van groene stoelen. Zo zijn er met of zonder leuning, een eenzit- en een tweezitlounge.”

Centrale begraafplaats

Nieuwe locaties dit jaar zijn onder meer de Guido Gezelletuin en de centrale begraafplaats in Assebroek. “Op vraag van de mensen die ons kerkhof bezoeken”, legt Van Volcem uit. “Daar hebben ze uiteraard een andere functie dan op de Burg. We kiezen eerder voor locaties in onze binnenstad, omdat ze het stadsgevoel opwekken. In de deelgemeenten zetten we meer in op picknickbanken, die ook in trek zijn.”

Komen er de volgende jaren nog meer stoeltjes bij? “Ik denk dat het maximum op zo’n 1.000 stoelen ligt”, aldus Van Volcem. “De volgende jaren openen we een aantal nieuwe parken. Daar zullen die nieuwe exemplaren een plaats krijgen.”

De vrees dat veel stoelen gestolen of gevandaliseerd zouden worden, bleek overigens ongegrond. “We houden rekening met een ‘uitval’ van 10 procent en dat komt overeen met de realiteit. Soms breekt er een poot af of vinden we een stoel in de reien”, zegt Van Volcem. “De kostprijs van één exemplaar is zo’n 70 euro. De return is volgens mij veel groter.”