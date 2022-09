Historisch: Brugse handelaarsverenigingen begraven de strijdbijl en houden samen koopweekend. “We hebben allemaal dezelfde belangen”

BruggeWaar het water de voorbije decennia vaak te diep voor was, kan tussen 30 september en 3 oktober wél: alle Brugse handelaarsverenigingen in het centrum slaan de handen in elkaar voor een koopweekend. Eindelijk wijzen alle neuzen in dezelfde richting, na jaren van discussies. “Samen staan we sterk”, zegt Karel Hessels, voorzitter van Langestraat-Hoogstraat.

Het klinkt een beetje vreemd en dat is het eigenlijk ook. Decennialang kwamen de Brugse handelaarsverenigingen in de binnenstad niét met elkaar overeen. Organiseerde het grote Brugs Handelscentrum – een verzameling van handelaars en winkeliers in de belangrijkste winkelstraten – dan deden die van de Langestraat of de Ezelstraat niet mee. En omgekeerd net hetzelfde: tijdens de braderie van de Langestraat was er dan weer géén koopjesweekend in het centrum.

Quote Er is gaandeweg toch een besef gekomen dat iedereen hetzelfde nastreeft: potentiële klanten richting hun straat, richting Brugge lokken Pablo Annys, schepen van Lokale Economie

Die onderlinge concurrentie lijkt in 2022 eindelijk van de baan. Onder meer dankzij nieuwe voorzitters van handelskringen die toenadering zochten tot elkaar. En die nu plots wél door één deur kunnen. “Mede dankzij onze centrummanager”, zegt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (Vooruit). “Er is gaandeweg toch een besef gekomen dat iedereen hetzelfde nastreeft: potentiële klanten richting hun straat, richting Brugge lokken. Door samen te werken, profiteert iedereen mee.”

500 winkels

En dus is het nu eindelijk zover: van 30 september tot en met 3 oktober is er het eerste koopjesweekend van het Brugs Handelscentrum, in samenwerking met de gebuurtekringen van de Ezelstraat, Smedenstraat en Langestraat-Hoogstraat. “We dienen dezelfde belangen", zegt Karel Hessels, voorzitter van Langestraat-Hoogstraat. “Wij tellen zo'n 110 handelszaken. Tel daarbij al die andere straten en je komt al snel aan 500 winkels die nu verenigd zijn onder één noemer. Dat kan alleen maar goed zijn.”

Campagnes

Ooit was het dus anders, maar dit keer kan je shoppen in Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Simon Stevinplein, Sint-Salvatorskerkhof, Zilverpand, Nikolaas Desparsstraat, Sint-Jakobsstraat, Sint-Amandsstraat, Kemelstraat, Mariastraat, Wollestraat, Vlamingstraat, Jan Van Eyckplein, Academiestraat, Ter Steeghere, Breidelstraat, Ezelstraat en noem maar op.

“De handelaars van de Smedenstraat waren al een tijdje overstag gegaan, maar we zijn blij dat we nu ook die andere twee belangrijke assen meehebben in dit verhaal”, zegt Dirk Vanhegen van Brugs Handelscentrum. “We voeren al jaren campagnes om mensen naar Brugge te lokken en daar profiteert iedereen mee van. Dit is het resultaat van maandelijks samen te komen, naar elkaar te luisteren en te beseffen dat we samen sterk zijn. Ook voor de consumenten is het nu echt duidelijk.”

