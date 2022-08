Hij zat zogezegd in Ibiza, belandde op Most Wanted-lijst, werd gevat in Nederland en zit vanaf morgen weer in Belgische cel: gevluchte pedofiel wordt dan toch uitgeleverd

BruggePedofiel Rony Van Weyenberg (54) wordt morgen vanuit Nederland aan ons land uitgeleverd. Hij werd in ons land veroordeeld tot een celstraf van zes jaar, maar vluchtte weg. Zogezegd naar Ibiza, maar hij werd uiteindelijk in Nederland opgepakt. Daar zat hij iets meer dan twee maanden in de cel, maar woensdag vliegt hij in een Belgische gevangenis.

Het is hem dan toch niet gelukt. Bruggeling Rony Van Weyenberg (54) had er alles aan gedaan om zijn overlevering aan ons land tegen te houden. Maar de rechtbank van Amsterdam was niet overtuigd. Het verdict: morgen (woensdag, red.) wordt hij met een celwagen vanuit Nederland naar België gebracht.

Van Weyenberg zal hier een gevangenisstraf van zes jaar moeten uitzitten. Die kreeg hij voor de verkrachting van een 12-jarig meisje in 2020. De correctionele rechtbank sprak hem eerst nog vrij, maar het hof van beroep veroordeelde hem uiteindelijk toch. Naast de celstraf kreeg hij ook nog tien jaar terbeschikkingstelling opgelegd en verliest hij voor vijf jaar zijn burgerrechten. In het verleden kreeg hij al eens celstraffen voor zedenfeiten met minderjarigen en kinderporno.

Gevlucht naar Ibiza

Op 20 mei — de dag dat het hof van beroep hem veroordeelde — stuurde Van Weyenberg zijn kat. En daar had hij zijn redenen voor. Omdat hij er niet was, kon hij namelijk niet meteen in de boeien geslagen worden. En toen de politie bij hem thuis langs ging, bleek hij daar ook niet te zijn. Maar twee dagen later postte hij wel wat op zijn Facebook-profiel: “Lekker warm hier.” Locatie: Ibiza.

HLN en VTM Nieuws belden hem op en de man herhaalde dat hij op het Spaanse eiland zat om zijn zaak verder voor te bereiden. Justitie liet hem daarom internationaal seinen en hij belandde zelfs op de Most Wanted-lijst. Tot hij niet veel later in het Nederlandse Heerle werd opgepakt. Zijn Facebook-post bleek een poging om de politie op het verkeerde been te zetten.

“Geen vertrouwen meer in justitie”

Ons land vroeg uiteraard om hem over te leveren zodat hij zijn straf in een Belgische gevangenis kon uitzitten. Maar daar verzette de pedofiel zich tegen en dat was de start van een lange procedure. In de rechtbank van Amsterdam wees hij uiteindelijk naar minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) als schuldige. “Die zei in een interview dat er een aanklampend beleid gevoerd zou worden als hij gevat werd”, argumenteerde zijn Nederlandse advocaat. “Maar op die manier spreekt de minister voor zijn beurt, want de zaak was nog niet definitief afgerond. Een minister die zich met een nog lopend proces bemoeit, dat is simpelweg ongehoord. En het zorgt ervoor dat mijn cliënt zijn vertrouwen in de Belgische justitie kwijt is.”

Van Weyenberg hoopte dan ook dat zijn overlevering er niet zou komen. In dat geval zou hij namelijk — toch zeker voor even — als een vrij man in Nederland kunnen bewegen. Maar zo’n vaart liep het dus niet. Want de rechter ging niet akkoord met de redenering en besliste gewoon om hem uit te leveren. Dat zal woensdag ook effectief gebeuren. Van Weyenberg kan geen beroep meer aantekenen tegen die beslissing.

