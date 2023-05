“Hij likte aan mijn oor en gaf aan dat hij openstond voor een vluggertje”: celstraffen voor mannen die handen niet thuishouden op werkvloer

Stad Brugge laat ambtenaar de bijna 1.000 Airbnb-verblijven controle­ren: “Een bewoner verhuurde zijn sociale flat in de weekends”

Momenteel telt Brugge maar liefst 947 appartementen of huizen op Airbnb. Het huuraanbod op online platformen is met 30 procent gestegen tegenover zes jaar geleden. Maar hoe kijkt de Brugse hotelsector naar die evolutie? En plant de stad maatregelen? “We sturen nieuwe verhuurders steeds een aangetekende brief als we merken dat ze geen aanvraag hebben ingediend”, zegt burgemeester Dirk De fauw.