Hightea, kunst en ribbetjes tijdens Dudzele Kermis

Organisa­tie Kerstloop schenkt 11.600 euro aan goede doelen en verenigin­gen ondanks minder goede editie

Jaarlijks verbindt organisator Ivan Degrieck er zich toe om na afloop van zijn loopwedstrijd verschillende regionale projecten voor het goede doel te ondersteunen. Daarnaast ontvangen ook enkele jeugdverenigingen een geldsom voor hun medewerking aan de Kerstloop. “Doordat de editie in december 2022 op een zondag viel, hadden we een pak minder deelnemers. Maar we hebben ons engagement om te steunen wel gehouden”, benadrukt Ivan.