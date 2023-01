Hier opent Ex-Miss België tijdelijk haar babywinkel: “Maar we kijken heel erg uit naar de definitieve verhuizing”

De baby- en geboortewinkel was vijf jaar lang te vinden langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, maar het oog van Cilou en haar partner Désirée viel op een nieuwe locatie in Zedelgem. Het gebouw waar Cilou Annys naartoe trekt, heeft een mooie geschiedenis. Het domein bestaat uit een voormalige schuur uit 1846 en een nieuw serregebouw uit 2002. De schuur was van begin jaren negentig de vaste stek van Kunsthalle Lophem, die er onder de bezielende leiding van Roland Patteeuw een avant-garde kunstcentrum van maakte. Het ging in 2011 open als nieuw gemeenschapscentrum GlaZ.