Hete namiddag verwacht in Brugge, waar ministers en 25 burgemeesters samenzitten over Ventilus en burgerplatformen actie voeren: “Maar we nemen vandaag nog geen beslissing”

BruggeOm 13 uur is er aan de ambtswoning van de gouverneur in Brugge een topoverleg over Ventilus gepland. De 25 betrokken West-Vlaamse burgemeesters kijken er de Vlaamse ministers in de ogen. De burgerplatformen nodigden de betrokken burgemeesters vorige week al uit voor een presentatie en plannen vandaag een vreedzame actie.

Lees alles over Ventilus in ons dossier

Vlaams minister-president Jambon, Omgevingsminister Zuhal Demir (beiden N-VA) en viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V), Bart Somers (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA) komen vandaag vrijdag naar Brugge om er te praten met de burgemeesters. Ter voorbereiding daarvan nodigden de burgerplatformen de betrokken burgemeesters afgelopen vrijdag uit om een presentatie van onderzoeker Filip Vanaeken bij te wonen. Rode draad doorheen die presentatie was de keuze tussen een bovengrondse doorstart of een herstart met een ondergrondse lijn op gelijkstroom. De burgerplatformen vrezen voor gezondheidsrisico’s van een bovengrondse lijn en pleiten ondertussen al drie jaar voor die laatste optie. Volgens netbeheerder Elia staan echter veel technische beperkingen in de weg van die optie. Het zou minder stabiel zijn, duurder uitvallen en (veel) langer duren.

“Het kan wel, maar het is nooit ernstig onderzocht”, aldus de burgerplatformen. “Kiezen voor bovengronds op wisselstroom wegens hoogdringendheid van het project is geen optie. Juridische procedures zullen het project zodanig vertragen dat het uiteindelijk minder tijd zal kosten om Ventilus ondergronds op gelijkstroom aan te leggen. Bovendien zal de lijn zodanig zwaar belast worden dat het gebied waar de grenswaarde voor magnetisch straling overschreden wordt, geen 1.200 maar 1.700 hectare groot zal zijn. Dat maakt de vergunning van een bovengrondse luchtlijn op wisselstroom onmogelijk.”

Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) liet eerder al verstaan dat er, zeker in het licht van de energiecrisis, een voorkeur was voor een bovengrondse lijn, maar de burgerplatformen geven de hoop niet op. Om de vraag naar het onderzoek over het ondergrondse alternatief op gelijkstroom meer kracht bij te zetten verzamelen de burgerplatformen vrijdag 2 september rond 12.30 uur aan de ambtswoning van de gouverneur voor een vreedzame actie. Ook Vlaams Belang, die zich eerder al aan de kant van de burgerplatformen schaarde, laat weten aanwezig te zullen zijn.

Zuhal Demir sprak voor de ministerraad al klare taal: “Vandaag wordt er geen beslissing genomen. We gaan vooral luisteren naar de burgemeesters. De intendant heeft zijn werk goed en nauwkeurig gedaan en nu gaan we daarover in dialoog met de betrokken burgemeesters. Het is evenwel de bedoeling om de knoop binnen een paar weken definitief door te hakken.”

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Leefbaar E403 en Revolth slaan de handen in elkaar. Beide groepen pleiten voor een ondergrondse oplossing voor Ventilus en de Boucle De Hainaut © RV