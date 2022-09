Hete namiddag verwacht in Brugge: Burgerplatformen plannen actie tijdens topoverleg over Ventilus, ministers en 25 burgemeesters zitten vanaf 14 uur bijeen

Brugge Vier bouwblok­ken, een overdekte markthal én een Albert Heijn: dit wordt de toekomsti­ge invulling van de Veemarkt in Brugge

Een Albert Heijn-supermarkt, een overdekte markthal met twee horecazaken, kmo-units en woningen: dat wil een bouwpromotor realiseren op de verloederde terreinen van de Veemarkt in Sint-Michiels. Er is een verkavelings- en vergunningsaanvraag ingediend. De stad zal de plannen in elk geval geen strobreed in de weg leggen. “Maar het is nog te vroeg om een definitief oordeel te velen", zegt schepen Franky Demon (CD&V).

