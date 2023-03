Het weer wordt warmer in Brugge

Johan Museeuw en Ine Beyen bekronen Charming House met mooiste Ron­de-etalage

Sportjournaliste Ine Beyen en oud-renner Johan Museeuw bekroonden binnenhuisarchitect Charming House in de Langestraat met de hoofdprijs voor de etalagewedstrijd in het kader van de Ronde van Vlaanderen. De handelsgebuurtekring LaHo had voordien de winkels opgeroepen om hun etalages wielergek aan te kleden.