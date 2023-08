HET VERHAAL VAN WEST. De Slag bij Bulskamp: “Kinderen in hun wieg, schuilende moeders... Ze worden levend verbrand”

Organisa­tie Campo Solar doet alles om modderpoel te vermijden: “De zwaarste opbouw in zeven jaar”

De opbouw van het populaire festival Campo Solar is de zwaarste in zeven edities. Dat zegt de organisatie één dag voor het feestweekend van start gaat. Het aanhoudende regenweer én de voorspellingen voor het weekend dwingen tot extra maatregelen. Want een festival tussen de maïsvelden in combinatie met regen? Dat belooft een modderpoel. “Onze ingrepen moeten dat vermijden."