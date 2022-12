Het kriebelt nu al: ‘De Warmste Week’ komt in 2023 naar Brugge

De jaarlijkse solidariteitsactie bracht ook dit jaar weer heel wat mensen op de been om geld in te zamelen voor het goede doel. Het centrale thema dit jaar was kansarmoede. “Vorig jaar onderhandelden we met de VRT om dit evenement naar Brugge te halen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Met succes, want in 2023 strijkt ‘De Warmste Week’ in Brugge neer. Dat Brugge een warme stad is, hoeft geen betoog. Van bij de start van de legislatuur hebben we een duidelijke boodschap naar voren geschoven: iedereen telt mee, van zeer jong tot zeer oud. Ook in deze moeilijke tijden zien we dat mensen steeds voor elkaar in de bres springen en solidair zijn met elkaar. Een initiatief als ‘De Warmste Week’ hoort perfect thuis in onze stad. Dit bleek ook uit het enthousiasme van de vele Bruggelingen tijdens de Warmathon van afgelopen maandag.”