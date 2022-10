Het kleurrijkste terras van Brugge is niet meer: uitbaatster La Casita start met schilderen in toegestane kleuren

Brugge Brugge verhoogt toeristen­be­las­ting en daar is de sector niet blij mee: “Dit was blijkbaar al in juni beslist, maar niemand vond de moed om ons in te lichten”

Brugge verhoogt vanaf 1 januari 2023 haar toeristentaks van 2,83 naar 3,75 euro per dag. “Dit zal niet doorslaggevend zijn om een reis te boeken in onze mooie stad”, klinkt het bij het stadsbestuur. De hotelsector is vooral ontgoocheld over hoe de verhoging gecommuniceerd werd. “Wat moeten we zeggen tegen klanten die voor volgend jaar al hebben geboekt?”

3 oktober