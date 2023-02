Het kattenkwaad dat Sophie met haar broer uitstak, staat nu in haar eerste kinderboek: “Mijn dochter inspireerde me”

BruggeMet ‘De rode draad is kattenkwaad’ maakt Sophie De Meyer (49) uit Brugge haar debuut als schrijfster van een kinderboek. De ambtenaar bij de stad Brugge, die ooit ook freelance als journalist actief was, moest daarvoor diep in haar geheugen graven.

“De verhaaltjes in het boek brengen me terug naar de jeugd van mijn dochter Marie-Alix. Toen probeerde ik ook uit enkele steekwoorden een verhaaltje te toveren. Dat waren vaak verhalen uit de kindertijd van mijn broer en ik, toen we nog heel veel kattenkwaad uitstaken. Het was m’n dochter die me inspireerde om er uiteindelijk een kinderboek van te maken." De waargebeurde fratsen worden in het boek door twee slinkse katten uitgehaald. Het is een langgerekte verbinding van kortverhalen geworden, die de lezertjes tussen 6 en 10 jaar ook doen nadenken over plagen en pesten.

Krabben

“Dat is vaak een dunne lijn. Het boekje wil hen op een veilige manier even doen stilstaan en in dialoog treden over dat onderwerp. Ik koos bewust voor een poreuze papiersoort waarop je kan krabben, tekenen of schrijven. De laatste pagina is bewust blanco gelaten. Daar kunnen kinderen gerust zelf een leuke streek voor de twee katten bedenken.” Het is voor Sophie het eerste echte boek. Eerder schreef ze als ghostwriter wel eens een boek over een terminaal zieke vrouw.

‘De rode draad is kattenkwaad’ vind je bij de betere boekhandel of online via Boekscout.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.