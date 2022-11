Het ‘Huis van de Bruggeling’ komt binnenkort aan huis en dat mag je best letterlijk nemen: “We laten niemand aan hun lot over, óók niet voor hun administratie”

BruggeBrugge zet verder in op dienstverlening op maat voor élke inwoner. Daarom lanceert het stadsbestuur vanaf 2023 ‘de Bus van de Bruggeling’ en in een latere fase het ‘Draagbaar Loket’ om ervoor te zorgen dat ook minder mobiele inwoners ten allen tijde in orde zijn met hun administratie. “Met het draagbaar loket gaan we tot bij de mensen thuis om bijvoorbeeld vingerafdrukken te nemen. Het is een volledig nieuw project in Vlaanderen waar we als stad heel trots op zijn”, zegt schepen voor Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD). “Het past perfect binnen de filosofie van het stadsbestuur om niemand aan hun lot over te laten.”

Brugge is al langere tijd bezig met het uitwerken van een maximale dienstverlening op maat. Heel wat dienstverlening wordt vandaag al online aangeboden. Voor verschillende documenten, akten, attesten en aanvragen is een baliebezoek namelijk niet langer een vereiste. Ook de aanvraag van een voorlopig rijbewijs kan sinds kort digitaal. In bepaalde gevallen vraagt de wetgeving echter een vorm van persoonlijke identificatie die nog niet via een online toepassing kan verlopen. In deze gevallen is een bezoek aan een van de fysieke balies vereist: het Huis van de Bruggeling in het centrum of een van de balies in de deelgemeenten.

‘De Bus van de Bruggeling’ en ‘Draagbaar Loket’

“Maar we beseffen dat het niet voor elke inwoner een evidentie is om zich naar die locaties te verplaatsen binnen de openingsuren", zegt bevoegd schepen Jasper Pillen. “Om de drempel voor de burger verder te verlagen en nóg meer in te zetten op toegankelijkheid zetten we daarom verder in op mobiele dienstverlening.” Concreet lanceert het stadsbestuur vanaf de lente van 2023 een dienstverleningsbus - ‘De Bus van de Bruggeling’ zoals de officiële naam zal zijn. “Het is een omgebouwde mobilhome die eigenlijk is ingericht als een mini-kantoor”, legt Pillen uit. “Daarin zal iemand zitten van de burgerlijke stand die de nodige administratie in orde kan brengen waarvoor een fysiek bezoek nog noodzakelijk is, bijvoorbeeld om vingerafdrukken te nemen. De bus zal op diverse locaties opduiken, zowel op openbare pleinen als in wijken."

Volledig scherm Schepenen Jasper Pillen en Pieter Marechal aan het Huis van de Bruggeling: zij geloven sterk in de dienstverlening op maat © Jan Van Maele

Maar er is meer: voor wie zich zéér moeilijk kan verplaatsen - denk aan bedlederige mensen, senioren of andersvaliden - lanceert Brugge het ‘Draagbaar Loket’. “Een project dat volledig nieuw is en waar we als stad bijzonder trots op zijn", zegt Jasper Pillen. “Bedoeling is om met onze dienstverlening tot bij de mensen individueel thuis te gaan. Het principe is hetzelfde als bij de dienstverleningsbus, alleen nóg persoonlijker. Het past perfect binnen de filosofie van het stadsbestuur om er te zijn voor élke Bruggeling. Iedereen moet en wil in orde zijn met de administratie. Met deze initiatieven laten we niemand achter.”

Balie op wielen

Schepen voor Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal (CD&V) gelooft sterk in de dienstverlening op maat. “Brugge vond voor het ‘Draagbaar Loket’ in tien andere steden en gemeenten uit Vlaanderen gelijkgestemden. Samen bundelen we de krachten om een project uit te denken om dienstverlening bij burgers thuis aan te bieden. Kijken we naar de dienstverleningsbus, zal die echt ingezet worden als een balie op wielen en zal de kerndienstverlening van de Stad aanbieden inzake identiteitsdocumenten en rijbewijzen. Er wordt onderzocht hoe dit op termijn op basis van noden nog kan worden uitgebreid”, aldus Pieter Marechal. De bedoeling is dat ‘De Bus van de Bruggeling’ vanaf de lente 2023 rondrijdt. Het ‘Draagbaar Loket’ zit momenteel in de voorbereidingsfase, een leverdatum is nog niet gekend.

Volledig scherm Jasper Pillen en Pieter Marechal © RV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.