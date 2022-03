Het bruist in vijf Brugse wijken: een café-restaurant, heel veel film, muziek en theater

Op elke locatie staat drie weken lang de Uitwijkenkaravaan, inclusief de bureauwagen waar het Uitwijkenteam aan het werk is en het Uitwijken-Café dat 5 dagen op 7 open is. Starten gebeurt op 5 april in het Leliepark in Assebroek. Daarna volgen het speelplein aan de Hogeweg in Sint-Andries (10 tot 28 mei), het oude rugbyveld in de Poelweg in Sint-Pieters (7 tot 25 juni), Fort van Beieren in Koolkerke (9 tot 27 augustus) en Zwankendamme in het park aan de Doornweg (13 september tot 2 oktober).