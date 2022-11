Hema opent de deuren op nieuwe locatie in Brugse Steenstraat

Toen het huurcontract van de vorige vestiging op z'n einde liep, besloot de winkelketen om op zoek te gaan naar een nieuwe, kleinere locatie in de Steenstraat. Dat werd gevonden in het pand waar in het verleden onder andere Mexx was gevestigd. Nu opende Hema er dus de deuren. Wat meteen opvalt: het tearoom- en restaurantgedeelte zijn verdwenen en dat is een bewuste keuze, zo blijkt. De nadruk wordt meer dan ooit gelegd op het productaanbod.