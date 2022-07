Hele zomer lang genieten van verhalen uit 300 jaar Brugse Vrije in Stadsarchief

In 1722 onderging het Landhuis van het Brugse Vrije een ingrijpende verbouwing. De gebouwen met gevels aan de Burg en de Hoogstraat maakten toen plaats voor een nieuwbouw in classicerende barokstijl. Het uitzicht van de Burg veranderde voorgoed. Ontelbare Bruggelingen en toeristen zijn er ooit al eens geweest maar weinigen kennen de boeiende geschiedenis van het Landhuis. In een kleine maar fijne expo in het Stadsarchief Brugge maak je kennis met het Brugse Vrije als instelling, de mensen doorheen de eeuwen in het Landhuis en de bouwgeschiedenis van het complex. “Het is een paleis met vele verhalen, van de Vlaamse graaf over de schepenen van het Brugse Vrije tot de huidige hoofdarchivaris van stad Brugge”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De stukken en afbeeldingen in de expo zijn afkomstig uit de collecties van het Stadsarchief Brugge, Rijksarchief Brugge en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed.