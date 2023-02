Heeft stad Brugge oplossing voor nieuw Clubstadion? “Al jaren pleiten we voor aanpassing reglement, we moeten ongerustheid indijken”

Litouws vrachtwa­gen­be­drijf moet nog even wachten op vonnis in zaak rond sociale dumping

Het vonnis in een zaak van mogelijke sociale dumping op een parking in Zeebrugge is uitgesteld tot 10 maart. Een 59-jarige Litouwer en zijn transportbedrijf hangt achttien maanden effectieve celstraf, 640.000 euro verbeurdverklaring en in totaal ruim 1,2 miljoen euro boete boven het hoofd.