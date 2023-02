Heeft stad Brugge oplossing voor nieuw Clubstadion? “Al jaren pleit CD&V voor aanpassing reglement, we moeten ongerustheid indijken”

“Dit stadsbe­stuur is niet transpa­rant over fusies”: N-VA reageert kritisch op afspringen onderhande­lin­gen met buurgemeen­ten

N-VA Brugge reageert verbaasd dat Brugge de beslissing over een eventuele fusie met een of meer gemeenten tot over de verkiezingen van eind volgend jaar tilt. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf dat eerder deze week aan in een artikel in Het Laatste Nieuws.