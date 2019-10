Havenbestuur: ‘Truck met 39 lijken passeerde niet in Zeebrugge’

In de haven van Zeebrugge volgen ze het onderzoek naar de 39 doden in een koeltransport in een buitenwijk van Londen met argusogen op. Volgens de Britse politie was de vrachtwagen dinsdagavond nog in Zeebrugge, al trekken ze dat daar ten zeerste in twijfel.

“We moeten eerst absolute zekerheid hebben alvorens we grote uitspraken kunnen doen. Maar op dit moment zijn we voor 90 procent zeker dat die vrachtwagen hier niet is geweest", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Aanvankelijk ging de Britse politie ervan uit dat de vrachtwagen zaterdag het Verenigd Koninkrijk was binnengereden via de haven van Holyhead in het noorden van Wales. Maar uit bijkomend onderzoek blijkt nu dat de truck mogelijk dinsdagavond in Zeebrugge de ferry is opgereden en ’s avonds in Purfleet, niet ver van de uiteindelijk vindplaats, is aangekomen.

In de haven van Zeebrugge volgen ze de ontwikkelingen met grote aandacht. Uit hun eerste onderzoek blijkt alvast dat de betrokken truck niet in Zeebrugge is geweest. “Onze rederijen zijn meteen gestart met het natrekken van alle vrachtbrieven, maar die betrokken truck is hier niet geweest”, zegt Dirk De fauw. “Er volgt nu een tweede controle, maar momenteel is men voor 90 procent zeker dat die vrachtwagen niet via Zeebrugge is gepasseerd en denkt men eerder richting Frankrijk.”

In de Engelse plaats Grays trof de politie afgelopen nacht de lichamen van 39 mensen aan in een vrachtwagencontainer. De bestuurder van de vrachtwagen, de 25-jarige Mo Robinson uit Portadown uit Noord-Ierland is opgepakt. De politie meldde aan het einde van de middag dat de wagen afgelopen nacht op een ferry is overgestoken vanuit de Belgische haven Zeebrugge.

De politie in Essex laat weten dat het identificeren van de slachtoffers nu de hoogste prioriteit heeft. Een woordvoerder zegt dat dit waarschijnlijk lang gaat duren. De politie kan dan ook nog niet zeggen bevestigen dat de slachtoffers migranten zijn.

Woordvoerder Andrew Mariner: ,,Dit is een zeer tragisch incident waar een groot aantal mensen het leven heeft verloren. De focus ligt nu op de identificatie en het onderzoek. Voor zover we nu weten is de vrachtwagen afkomstig uit Bulgarije en is hij op zaterdag 19 oktober het land ingekomen via de haven van Holyhead, een stad in Wales.”