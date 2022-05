Havenarbeiders voor rechter na diefstallen uit containers en huiftrailers: "Ik vorder strenge straffen voor deze vier aasgieren”

Zeebrugge/BredeneVier dokwerkers staan in de Brugse rechtbank terecht voor diefstallen van alcohol, parfum en wasmiddel uit containers en huiftrailers. Spilfiguur volgens het parket was ‘foreman’ P.L. (51) uit Lissewege. Hij en de drie andere beklaagden riskeren strenge celstraffen.

Het havenbedrijf C.RO Ports uit Zeebrugge had in 2020 al enige tijd last van diefstallen. “Logistieke partners kwamen verschillende keren aankloppen bij de leidinggevenden, omdat er bij de aankomst van huiftrailers goederen verdwenen waren”, pleitte hun advocaat. “Toen in juli dat jaar een chauffeur een zegel op de grond zag liggen, werden de controles verscherpt. Op basis van camerabeelden werd duidelijk dat de ‘foreman’ van het bedrijf betrokken was. Hij stuurde een ploeg van dokwerkers aan, maar maakte misbruik van zijn vertrouwensfunctie.”

Handeltje in alcohol

Volgens het parket was P.L. (51) uit Lissewege de spilfiguur van een bende die zich sinds het begin van 2020 bezighield met diefstallen op de kaaien. Ze sloegen minstens vier keer toe op 8 juli en 2, 4 en 6 augustus. “Op camerabeelden was onder meer te zien hoe L. rondliep met een kniptang”, vertelde de procureur. “De kniptang werd achteraf in z’n locker teruggevonden. Tijdens een huiszoeking werden enorme hoeveelheden alcohol, parfums en wasmiddel aangetroffen. Uit de uitlezing van zijn gsm bleek dat hij een handeltje had opgezet in alcohol.” De procureur tilde zwaar aan de feiten. “De beklaagden maakten misbruik van hun jarenlange staat van dienst om zich schaamteloos te verrijken. Ik vorder strenge straffen voor deze aasgieren.”

Quote De meeste goederen die bij de huiszoe­king werden aangetrof­fen kocht hij samen met z’n vrouw aan in de Auchan Peter Crutelle, Advocaat van P.L.

Auchan

Peter Crutelle, de advocaat van P.L., probeerde de omvang van de zaak te minimaliseren. “Er is geen bewijs dat mijn cliënt al bezig was sinds januari 2020", pleitte hij. “Hij beseft dat hij een grote stommiteit heeft begaan, maar deed het niet uit eigen gewin. Hij wilde anderen een plezier doen. De meeste goederen die bij de huiszoeking werden aangetroffen kocht hij samen met z’n vrouw aan in de Auchan.” P.L. vroeg de rechter om een werkstraf. De drie andere beklaagden drongen aan op een opschorting van straf. De advocaten van W.D. (60) uit Dudzele, J.A. (37) uit Bredene en M.C. (42) uit Brugge benadrukten dat het aandeel van hun cliënten beperkt was. Vonnis op 17 juni.

