Hartspecialisten AZ Sint-Jan pakken uit met wereldprimeur

Brugge Eerste leefcampus van Vlaanderen krijgt vorm: “Studenten kunnen in hetzelfde gebouw les volgen én op kot zitten”

In Brugge heeft de bouw van de eerste leefcampus van Vlaanderen z’n hoogste punt bereikt. Om dat te vieren, hebben arbeiders op het 19 meter hoge gebouw van Hogeschool VIVES de traditionele meiboom geplaatst. Het is de eerste campus waar studenten les kunnen volgen én op kot kunnen. Alle 137 studentenkamers zijn inmiddels verkocht en worden vanaf volgend weekend te huur aangeboden. “De student hoeft enkel zelf een matras mee te brengen en hij is volledig geïnstalleerd”, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur Hogeschool VIVES. Kostprijs van het project? 9 miljoen euro.

