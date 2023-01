Harmonie Vermaak na Arbeid eert Eric Verbrugge, die er al 65 jaar cimbalen speelt

Onder het toeziende oog van Piet De Langhe, voorzitter van Fedekam West, reikte voorzitter Geert Van Mulders de ‘lintjes’ uit voor muzikanten die een lidmaatschapsjubileum vierden. Ook werden er eretekens van Fedekam West uitgereikt. Een van die eretekens was een schaal voor oud-dirigent Hans Delanghe. Hij kreeg die voor zijn uitzonderlijke verdienste in de muziekwereld. Ook Eric Verbrugge viel in de prijzen. De man is maar liefst 65 jaar lid is van de vereniging en speelt al die tijd al cymbalen. Dirigent Christoph ontving dan weer een nieuwe hoge stoel aan de dirigentenpupiter.