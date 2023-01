Hardleerse dief veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf

Zerkegem/Brugge "35 bejaarden wassen met twee zorgkundi­gen? Dat is mensonte­rend bandwerk": Nathalie (31) verlaat zorgsector en lanceert petitie

Nathalie Van Suyt (31) uit Zerkegem heeft na vier jaar de zorgsector verlaten. De reden? Ze is de praktijken door het personeelstekort in de rusthuizen meer dan beu. Haar open brief op Facebook werd intussen 4.000 keer gedeeld. Een petitie leverde al 600 handtekeningen op. “De situatie in de rusthuizen loopt helemaal uit de hand, maar alles wordt in de doofpot gestopt”, zegt Nathalie. Ze doet hier het verhaal van wat ze allemaal zag aan wantoestanden in diverse rusthuizen.

