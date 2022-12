Hang jouw wens in één van de kerstbomen op de Burg in Brugge

Brugge Handelaars van Smeden­straat vinden niét dat hun straat glans is verloren: “Hier zijn nog zoveel kwaliteits­win­kels aanwezig”

“Akkoord, er is heel wat veranderd, het is hier wat multicultureler geworden, maar er is nog altijd een bijzonder gevarieerd aanbod aan lokale handelszaken.” Dat is de boodschap die het handelaarscomité van de Brugse Smedenstraat verspreidt nadat Brugse chef Filip Claeys het aanbod aan winkels in deze krant als ‘eenheidsworst’ omschreef. Ze vinden dat hun straat de laatste jaren de perceptie wat tegen heeft.

6 december