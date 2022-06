Had Brugse directeur (46) gevoelens voor mentaal beperkte leerling? Bezwarende berichten wijzen in die richting: “Enorme klap voor onze school”

Brugge Hek­sen-ex­po schiet mooi gevulde zomer in Koolkerke op gang

Een goed gevulde Sint-Niklaaskerk in Koolkerke was afgelopen weekend getuige van de zomertentoonstelling ‘Heksen’. De expo betekent de start van een hele reeks evenementen in de Brugse deelgemeente.

13 juni