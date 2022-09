Hackers viseren Instagramprofiel van baby William: “Hoe slecht moet je zijn om zoiets te doen?”

Brugge BINNENKIJ­KER. Wegdromen in het Huis Billiet in Brugge: van een diamant­slij­pe­rij naar een kleurrijke woning met gastenka­mers

Na een jarenlange restauratie opent het historische Huis Billiet, van de Brugse architect Huib Hoste, op Open Monumentendag voor het eerst de deuren. Het huis met diamantslijperij uit de jaren 20 van vorige eeuw is omgevormd tot woning met gastenkamers. Kers op de taart is de woonkamer met zijn exuberante kleurgebruik en meubels op maat. “Toen we voor het eerst binnenstapten, waren we meteen verkocht", vertellen eigenaars Jessie en Dries. Hier kan u al een exclusief kijkje nemen.

6 september