Grote stroompanne treft Brugse gevangenis

Brugge Ooit 5 jaar cel voor poging doodslag, nu 6 maanden voor bezit doping

Bij een controle in oktober vorig jaar werd in de gevangenis van Brugge in cel van R.V.H. doping gevonden. De man, die in totaal al 29 veroordelingen op zijn kerfstok had, mag er daar nu nog eentje bijvoegen. De rechter in Ieper gaf hem 6 maanden effectief voor de feiten.

11 oktober