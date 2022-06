Grote jongerenbevraging in Brugge levert concreet plan op: site van Het Entrepot moet volgens jongeren heringericht worden

In het begin van dit jaar lanceerden Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot met ondersteuning van Formaat vzw de ‘grote jongerenbevraging’. In totaal gaven meer dan 1.000 Brugse jongeren hun mening over hoe zij hun stad ervaren, wat ze doen in hun vrije tijd en hoe de site van Het Entrepot nog beter kan gemaakt worden. “Jongeren houden van chillen en elkaar ontmoeten”, maakt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit) de balans op. “Over alle leeftijden en genders heen, zien we dat chillen en elkaar ontmoeten in de vrije tijd centraal staat bij vrijetijdsbeleving van jongeren. Bij tieners is dit vooral op school, in de publieke ruimte en in het verenigingsleven. 30 procent van alle jongeren geven aan nood te hebben aan meer jongerenplekken in Brugge.”