Groep 6 van basisschool Paalbos haalt finaleplaats in Whizzkids-wedstrijd

Brugge Strengere aanpak overtre­ders voetbalwet: twee Club Brug­ge-supporters zwaar bestraft voor bezit en ontsteken Bengaals vuur

Twee supporters van Club Brugge zijn veroordeeld voor het overtreden van de voetbalwet. Een 20-jarige West-Vlaming werd op 18 september 2021 in Charleroi betrapt toen hij Bengaals vuur had ontstoken in het supportersvak van Club Brugge. De politie kon de jongeman identificeren en die kent nu zijn straf. Hij krijgt tot 1 juli 2023 stadionverbod en een geldboete van 600 euro. De voetbalsupporter stond bij de politie nochtans niet gekend voor eerdere inbreuken op de voetbalwet. Een andere 20-jarige West-Vlaming liep ook een veroordeling op. Hij werd betrapt toen hij Bengaals vuur wilde binnensmokkelen in het stadion van Club Brugge. De man krijgt een stadionverbod van zes maanden en een geldboete.

16 maart