Groen wil geen versmalde voetpaden in Van Leeg Tot Zand

Brugge Sint-Godelieve­ab­dij in Brugge geeft eerste geheim prijs: oude zaden krijgen de kans om weer te kiemen in moestuin

Met de zomer in aantocht, ontkiemt er nieuw leven in de stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Of is het oud leven? Feit is dat graszoden worden geplagd om de misschien wel eeuwenoude zaden die daaronder verborgen zitten de kans te geven tot ontwikkeling te komen.

24 mei