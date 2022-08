Groen vzw richt pijlen nu op poldergrasland van De Spie, waar industrie moet komen: “Dit is slechte ruimtelijke ordening”

BruggeDe vzw Groen, de natuurvereniging die al verschillende projecten in Brugge en omgeving vertraagde of zelfs wist te stoppen, kant zich tegen de sloop van een jachtwachterswoning in het domein De Spie in het noorden van Brugge. Zoals bekend moet De Spie een toekomstig bedrijventerrein worden en daar is de vzw tegen gekant.

De Spie bestaat uit 42 ha vochtig en laag gelegen poldergrasland met twee bomenrijke hoeven in de hoek tussen de spoorwegen naar Blankenberge en Zeebrugge. De Spie was ooit een zoekzone voor een nieuw voetbalstadion, maar de keuze viel dan later op de nabije Blankenbergse Steenweg. Ook daar is vzw Groen de grote tegenstander van het project. Nu richten ze hun pijlen op De Spie.

“Natuurpunt maakte hier melding van scholeksters, buizerds, uilen, aalscholvers, ooievaars, zilverreigers, vele soorten eenden, vlinders en zangvogels. In de weiden groeien grassen, biezen en aan de rand heel wat bomen en struiken. De talrijke beken zijn er belangrijk voor de waterspiegel en verborgen schatten zoals libellen”, zegt voorzitter Erik Ver Eecke. “Het bekende Lisseweegs Vaartje loopt door het gebied. Fietsers kunnen er via de fietsroute Zeebrugge Strand genieten van een autovrij ecologisch waardevol gebied tussen Brugge en de kust dat echter planologisch onverantwoord voorbestemd is voor industriële ontwikkeling.”

“Uit den boze”

De huidige vergunningsaanvraag bevat de sloop van de jachtwachterswoning in de Lentestraat, daterend van rond 1730. “Het is ooit gerenoveerd met subsidies van de stad Brugge, dat nu een vergunning zou afleveren om het te slopen”, zegt Ver Eecke. “Dat op zich is al onbegrijpelijk. De klimaatopwarming laat zich veel sneller en ingrijpender voelen dan zelfs de meest pessimistische modellen naar voren schoven. Waar ontharding en behoud van open ruimtes essentieel is om een antwoord te bieden op die uitdagingen, vraagt men hier toestemming om zowat 42 hectare grotendeels te verharden. Dit is totaal uit den boze, en druist in tegen elke beleidsverklaring. De Spie moet zeker onaangeroerd en zelfs definitief beschermd worden voor het welzijn van de bevolking.”

Ver Eecke noemt het project “onverantwoorde ruimtelijke ordening”. Het openbaar onderzoek rond de sloop van de hoeve loopt nog tot 13 augustus. De vzw Groen dient alvast een bezwaarschrift in.

