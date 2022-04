Groen verkoopt fairtrade paaseitjes ten voordele van mensen in armoede

Zeebrugge Transmi­grant wint 250.000 euro met kraslot van 5 euro, maar niemand weet waar hij is: “Illegaal of niet, hij heeft recht op zijn centen”

Een kans van 1 op 1.250.000. Dat had een Afrikaanse transmigrant toen hij vorige woensdag in de Spar van Zeebrugge een Ca$h kocht, een kraslot van 5 euro. De twintiger won het groot lot en mag dus 250.000 euro ophalen bij de Nationale Loterij. Alleen is de jongeman sinds woensdag niet meer gezien. Een sprookje, voorlopig zonder happy end...

30 maart