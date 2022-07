Groen verheugd met toekomstige invulling Huize Minnewater: “Ook het openstellen van de tuin is goed nieuws”

Brugge Cocktail- en streetfood­zaak MAS brengt stukje La­tijns-Amerika naar Brugge: “In pand van voormalig reisbureau waan je je weer in buitenland”

In de Academiestraat in Brugge is woensdag de nieuwe cocktail- en streetfoodzaak MAS geopend. Wie binnenkomt, waant zich in het kleurrijke Latijns-Amerika. De cocktails komen er zelfs uit de tap. Ran en Janah Van Ongevalle zijn toe aan hun tweede zaak in Brugge. “Hier hebben we tot vier keer meer ruimte om ons ding te doen”, zeggen ze.

7 juli