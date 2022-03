“Groen of blauw? Vandaag kleurt Brugge enkel zwart”: supporters verenigd in verdriet om Miguel Van Damme (28)

Brugge/ZerkegemHet mirakel waar iedereen bij Cercle Brugge op gehoopt had, is er niet gekomen. Dinsdag 29 maart is de dag geworden waar iedereen bij groen-zwart voor had gevreesd. Supporters legden in de loop van de dag een bloemetje neer voor hun nummer 16, het nummer dat voor eeuwig het zijne zal zijn. En dat iedereen in Brugge een grenzeloos respect heeft voor Miguel Van Damme (28), bewezen de buren van Club. “Iedereen is hier van aangedaan”, zegt blauw-zwartfan Kris Vanpoucke, terwijl hij een kaarsje aansteekt op Cercle.

De meeste dagen zijn groen en zwart bij Cercle Brugge. Maar dinsdag was enkel zwart. ’s Morgens raakte bekend dat doelman Miguel Van Damme (28) in de loop van maandagnacht was overleden. Niet geheel onverwachts, maar daarom niet minder schokkend. De ganse vereniging was dan ook van slag. En ze waren niet alleen.

Het duurde niet lang of de steunbetuigingen liepen vanuit alle hoeken binnen. Het hele land reageerde ontzet op het overlijden van de sympathieke twintiger. En daarbij viel op dat club-kleuren op zo’n moment niet van tel zijn. Zowat alle Belgische clubs betuigden hun medeleven. En ook supporters lieten hun sportieve voorkeur even links liggen.

Quote Ik verloor zelf twee vrouwen op veel te jonge leeftijd, dus ik weet maar al te goed hoe ze zich daar nu voelen Kris Vanpoucke (51), supporter Club Brugge

Kris Vanpoucke (51) gaat al 35 jaar naar Club Brugge kijken, maar zette dinsdagavond een kaarsje neer als herdenking. “In de eerste plaats voor hem en zijn gezin”, zegt Kris. “En in de tweede plaats voor mijn Cercle-vrienden. Ik merk dat ze heel erg aangeslagen zijn. En ik was dat zelf ook toen ik het nieuws hoorde. Het is niet omdat ik voor Club Brugge supporter en hij voor Cercle voetbalde dat zoiets niet binnen komt. Ik verloor zelf twee vrouwen op veel te jonge leeftijd, dus ik weet maar al te goed hoe ze zich daar nu voelen.”

Volledig scherm De vlaggen van zowel Club als Cercle hangen halfstok. En zowel Club- als Cerclesupporters leggen bloemen naar aanleiding van het overlijden van Miguel Van Damme. © Benny Proot

En of ze zich slecht voelden. De spelers druppelden zoals elke ochtend binnen. De schouders vandaag niet fier rechtop, maar kop in kas. De ochtendtraining ging gewoon door. CEO Ben Lambrecht sprak de spelersgroep vooraf toe. Ze hielden een minuut stilte bij aanvang en die was zichtbaar zwaar. Verschillende spelers namen elkaar vast en zochten steun bij elkaar. “Miguel zou gewild hebben dat we zouden trainen”, zegt Lambrecht. “Maar de middagtraining hebben we toch afgelast. Zo willen we iedereen de kans geven om dit op zijn eigen manier te verwerken.”

“Altijd één van de eerste om ons te groeten”

Iets waar ook Cerclesupporters nood aan hadden. Zowat de eerste op de afspraak dinsdagmorgen: Steve Huyghe (46), al zijn hele leven trouwe fan. Hij kwam een tekstje en de allereerste bloemen neerleggen. “Ik wou iets doen toen ik het nieuws hoorde”, vertelt de man. “Dus ben ik maar naar hier gekomen. Ik heb Miguel niet persoonlijk gekend. Maar mijn sympathie voor hem is altijd groot geweest. Hij was bijvoorbeeld altijd één van de eerste om de supporters na een wedstrijd te groeten.”

Volledig scherm Steve Huyghe kwam als eerste bloemen en een sjaal leggen. © Florian Van Eenoo Photo News

Rouwregister geopend

Ondertussen stelden heel wat medewerkers alles in het werk om een rouwhoekje op te richten. Daar kwam ook een rouwregister te liggen. De spelers gingen dat na hun training als eerste tekenen. Boezemvrienden zoals Thibo Somers waren duidelijk geëmotioneerd toen ze dat deden. “Die gasten zijn vorige week nog bij Miguel op bezoek geweest”, zegt Jimmy De Wulf, assistent-trainer bij Cercle Brugge. “En daar zijn ze nu heel erg dankbaar voor. Miguel was een enorme strijder en zo zullen we hem ook herinneren. Hij bleef er altijd zelf in geloven.”

Dat laatste beaamde ook woordvoerder Louis-Philippe Depondt al in alle vroegte. Met een duidelijke knik in de stem: “Hij gaf gewoon nooit op. Hij deed ons eigenlijk op een mirakel hopen. Zo hard zelfs dat we er op den duur ook in gingen geloven. Helaas heeft zich geen mirakel voltrokken.”

Volledig scherm Cercle Brugge opende een rouwregister. © BELGA

Volledig scherm De spelers tekenden het rouwregister als eerste. © Florian Van Eenoo Photo News