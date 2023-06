Groen licht voor zwemwedstrijden: waterkwaliteit in Brugse reien is weer beter

Brugge opnieuw start -en aankomst­plaats voor Elfsteden­ron­de

Brugge was ook dit jaar het decor voor de Elfstedenronde. De wielerwedstrijd, die in 2017 nieuw leven ingeblazen werd, startte om 12.45 uur op ‘t Zand terwijl aankomst gepland staat rond 17.50 langs de Buiten Kruisvest. “Na de start van de Ronde van Vlaanderen en de Classic Brugge-De Panne zijn we blij dat onze stad vandaag opnieuw een grote koers mag verwelkomen”, zei schepen van Sport Franky Demon (CD&V) die niet met een pistool maar met een vlagje het startsignaal mocht geven.