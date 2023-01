Groen: “Geen vondelingenschuif in Brugge, maar wél de mogelijkheid om discreet te bevallen”

In een woning in de wijk de Blauwe Poort in Brugge werd begin januari de overleden baby gevonden. De 23-jarige moeder werd kort daarna opgepakt. Een gerechtelijk onderzoek volgt. Vlaams Belang Brugge riep daarna op om in een vondelingenschuif in Brugge te voorzien. Die oproep wordt door de collega’s van Groen niet gedeeld.

Op dit moment is het in België niet mogelijk om te bevallen zonder je identiteit kenbaar te maken. “Met Groen pleiten we eerder om een vorm van ‘discreet bevallen’ mogelijk te maken, mits de nodige omkaderende maatregelen. De naam van de moeder wordt niet op de geboorteakte vermeld, maar haar gegevens worden wel bewaard en geregistreerd via het ziekenhuis. Zo kan zij later, wanneer het kind op zoek gaat naar zijn of haar roots, opgespoord worden.”