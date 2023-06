Green Key-label voor duurzaam Brugs BMCC

Zo zullen woningen in iconisch Karmel­kloos­ter in Brugge eruit zien: “Ruime stadstuin, ‘kapelloft’ én exclusieve flat met zicht op de skyline”

De voorbereidende afbraak aan het Karmelklooster, in het centrum van Brugge, is van start gegaan. De komende twee jaar worden binnen de kloostermuren appartementen, huizen, een ‘kapelloft’ én een exclusieve flat met uitzicht op de Brugse skyline gecreëerd. De oplevering van ‘Karmel’, waarvan de verkoop zopas opgestart is, wordt eind 2025 verwacht. Kijkt u nu al even mee.