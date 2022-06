Gloednieuwe voetbalclub ‘De Brugse Voetbalvrouwen’ zoekt speelsters en trainer: “Minivoetbal wordt nog te vaak gezien als mannensport”

Het idee ontstond toen ze nog collega’s waren op dezelfde school. Saar Van Hevel: “We keken naar het voetbal op de speelplaats en toen kwam bij ons de gedachte om zelf een ploegje op te richten. Helena speelde op dat moment nog minivoetbal in Roeselare maar ik had die stap nog nooit durven te zetten omdat ik vond dat de drempel altijd de hoog was. Met de lancering van De Brugse Voetbalvrouwen gaan we onze gedeelde passie nu dus in de werkelijkheid omzetten. We merken dat er nog altijd een mannelijke sfeer hangt rond minivoetbal. Het is niet evident om als vrouw de stap te zetten naar die sport en daar willen wij nu dus bij helpen.”

Alle leeftijden welkom

De twee Brugse dames benadrukken dat er geen ervaring vereist is om toe te treden tot hun team. “Ook de leeftijd is bij ons niet belangrijk. Vanaf 18 jaar zijn alle dames die zin hebben om deel uit te maken van ons project welkom. Momenteel hebben we al een mooie mix van speelsters tussen 24 en 36 jaar”, vertelt Lema. “Ons motto is #Because Women Can want we willen eigenlijk ook een statement maken. Minivoetbal is immers nog al te vaak een mannensport”, vult ze aan.

De voorbije weken hadden de trainingen plaats in sportcomplex Daverlo in Assebroek. In de toekomst zouden De Brugse Voetbalvrouwen graag daar blijven. Van Hevel: “Het is de bedoeling om één keer per week een training te plannen op een avond tussen 20 uur en 21.30 uur. Nadien gaan we natuurlijk gezellig samen nog iets drinken want we willen het plezier er natuurlijk inhouden. We weten nog niet precies of er ook trainingen zullen zijn tijdens de zomervakantie maar we stellen wel vast dat er vraag naar is.”

Zoektocht naar trainer en sponsors

Momenteel zijn de twee sportieve vriendinnen ook nog op zoek naar een trainer, scheidsrechters en enkele sponsors. “We zouden graag gepersonaliseerde truitjes laten maken want momenteel speelt iedereen nog in zijn eigen outfit. We willen de aansluitingsprijs ook zeer laag houden. Het financiële plaatje mag immers niemand afschrikken. Er zijn er kosten voor de huur van de zaal en de verzekering, dan delen we dat bedrag onder alle leden.”

Dames die interesse hebben om zich aan te sluiten of sponsors die De Brugse Voetbalvrouwen willen ondersteunen, kunnen een mail sturen via brugsevoetbalvrouwen@gmail.com.

