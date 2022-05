Glas te veel op om te rijden of niet? Eerst even blazen in openbare parkings: “De eerste resultaten blijken uitstekend”

BruggeIn de openbare parkings Biekorf en Zand en aan sport- en fuifzaal Daverlo in Brugge vind je sinds kort alcolabs. Dat zijn toestellen die met een blaastest aangeven hoeveel promille alcohol er in je bloed zit. “Als we ook maar één ongeval kunnen vermijden, is het de investering waard”, zegt schepen Mathijs Goderis. En na een paar dagen is al een positieve tendens te zien.

Drie toestellen zijn geplaatst op vaak gebruikte locaties voor automobilisten. “Alcohol is nog steeds een van de grootste oorzaken van zware verkeersongevallen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “In Vlaanderen alleen al gaat het om meer dan 70 dodelijke slachtoffers per jaar of ongeveer twee per week. Bijna vier op de tien bestuurders die in België bij een ernstig ongeval gewond raken, reden onder invloed van alcohol. Dit is een moordenaar en die moet eruit.”

Nederlands, Duits en Frans

De alcolabs werken eenvoudig. Het touchscreen geeft instructies. Onderaan zitten rietjes waarmee je door een gaatje moet blazen. Het uiteindelijke resultaat geeft aan hoeveel promille alcohol in je bloed zit. Het toestel in parking Biekorf staat net naast de betaalautomaat, aan ‘t Zand vind je een alcolab naast de betaalautomaat van de ingang Concertgebouw. In Daverlo is het beschikbaar aan de uitgang van de polyvalente zaal. Om de toestellen ook toegankelijk te maken voor buitenlandse bezoekers zijn er - naast Nederlandstalige - ook Duitse en Franse instructies.

1.000 euro

“Het zijn relevante uitgaanslocaties”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “De toestellen kosten 1.000 euro per stuk. Als we ook maar één ongeval kunnen vermijden, dan is het de investering waard. Blazen verplichten, doen we uiteraard niet. Maar de toestellen zijn gratis en makkelijk in gebruik." Dat sommige mensen er een sport van zouden maken om te testen hoeveel ze gedronken hebben, ligt mogelijk voor de hand. “Dat is niet de bedoeling”, stipt korpschef Van Nuffel aan.

Tendensen

De resultaten kan de Brugse Preventiedienst wel inkijken. De toestellen hangen er nu een paar dagen en er zijn al tendensen merkbaar. “We zien dat, vaak vlak na een positieve blaastest, iemand negatief test”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat betekent wellicht dat een vriendengroep of koppel bij het betreden van de parking bekijkt wie het stuur van de wagen zal hanteren. Dat is uiteraard een uitstekend gevolg.” Afhankelijk van het succes van de alcolabs komen er mogelijk nog op meer locaties in Brugge.

Volledig scherm Vanaf heden kunt U in de parking Biekorf te Brugge controleren of U niet te veel gedronken hebt alvorens te rijden © Benny Proot