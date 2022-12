Gidsen (V/X/M) voor Koninklijke Stadsschouwburg gezocht

Brugge Brugs bier wordt nog ‘bigger in Japan’: “Dankzij nieuw contract zijn de merken van De Halve Maan over het hele land verkrijg­baar”

Tijdens de prinselijke economische missie in Japan heeft de Brugse brouwerij De Halve Maan een nieuw contract voor drie jaar getekend voor de verspreiding van Brugse Zot en Straffe Hendrik. Sinds tien jaar zijn ze in het Land van de Rijzende Zon fan van het Brugse gerstenat. Er is zelfs een Brugse Zot Café in het centrum van Tokio.

8 december