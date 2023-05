Gezocht: zwarte kat als mascotte voor Brugs museum. “Moet museumherberg opnieuw de typische uitstraling geven”

Rode Kruis Brugge organi­seert bloedafna­me op zaterdag: “Na Corona vinden een aantal donoren de weg niet meer naar ons centrum”

Door de mindere opkomst tijdens de paasvakantie staat de voorraad van bloed en plasma in Vlaanderen laag. Daarom gooide het donorcentrum van het Rode Kruis Brugge op het Stationsplein zijn deuren vandaag al open in plaats van zaterdag 20 mei. “De reserves moeten dringend opgekrikt worden zodat we de ziekenhuizen opnieuw kunnen bevoorraden”, zegt Valérie Baert, die Teamleidster is van het Donorcentrum Brugge.