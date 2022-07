Gezocht: spelbegeleiders voor GPS-stadsspel 'Missie 2030'

Brugge Eerste drie Bruggelin­gen krijgen eigen tegel voor Stads­schouw­burg en daar zijn ze trots op: “Zo worden we een beetje cultureel erfgoed”

Zanger Raymond van het Groenewoud, de band Elisa Waut en de overleden kunstenaar Ignace Bernolet zijn sinds vrijdag vereeuwigd op een tegel voor de ingang van de Brugse Stadsschouwburg. Dit wordt de culturele walk of fame van de stad, waar in de toekomst nog meer Bruggelingen met verdiensten in die sector een plaats zullen krijgen. Raymond is alvast trots: “En te weten dat ik eigenlijk al een tegel heb binnenin de Stadsschouwburg”, grinnikt hij.

